Huelga en la UMSNH, asunto interno: Juan Manzo

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 17:20:06

Morelia, Michoacán, a 21 de abril del 2026.- El subsecretario de Gobernación de Michoacán, Juan Manzo Rodríguez, señaló que la huelga del Sindicato Único de Empleados (SUEUM) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) es un asunto interno de la institución, por lo que corresponde a las partes involucradas resolver el conflicto.

En entrevista, el funcionario estatal indicó que, pese a tratarse de un tema universitario, la Secretaría de Gobierno está en disposición de colaborar en lo necesario para facilitar el diálogo. No obstante, precisó que el proceso se encuentra en el ámbito laboral y contencioso.

Confirmó que la huelga cuenta con validez legal, al haber sido concedida por la instancia de conciliación correspondiente; subrayó que cualquier solución deberá construirse con voluntad tanto del sindicato como de la autoridad universitaria.

Finalmente, Juan Manzo expresó que se espera una pronta resolución para evitar mayores afectaciones a la comunidad universitaria, con el objetivo de normalizar lo antes posible las actividades académicas y administrativas en la Casa de Hidalgo.