Hoy es el último día para votar por Michoacán en los premios Lo Mejor de México

Morelia, Michoacán, 20 de abril de 2026.- Hoy es la última oportunidad para votar por Michoacán en los premios Lo Mejor de México 2026, que organiza la revista México Desconocido. La Secretaría de Turismo del Estado (Sectur) invita a las y los michoacanos a unir fuerzas y demostrar el orgullo por nuestra tierra respaldando las siete nominaciones que celebran nuestra riqueza cultural y natural.

Reconocida como “el alma de México”, la entidad compite en categorías que reflejan su vasta riqueza cultural, natural y gastronómica, así como sus tradiciones vivas, consolidándose como uno de los destinos más completos del país.

El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, destacó que estas nominaciones son resultado del trabajo, orgullo y calidez de las y los michoacanos, quienes hacen de cada experiencia algo auténtico e inolvidable.

El estado participa en las categorías de Mejor experiencia para vivir una vez en la vida, con la Mariposa Monarca; Mejor Pueblo Mágico para vivir una experiencia gastronómica, con Pátzcuaro; Mejor estado para disfrutar su cocina regional y contemporánea; Mejor Pueblo Mágico para vivir una experiencia de aventura en la naturaleza, con Tlalpujahua; Mejor destino que es una joya oculta, con Uruapan; Mejor ruta turística, con la Ruta de las Artesanías; y Mejor destino para turismo de negocios y reuniones.

Las y los interesados aún pueden participar ingresando a https://lomejormexico.com/, donde deben registrarse con un correo electrónico para emitir su voto en las distintas categorías. Para la nominación de turismo de reuniones (MICE), la votación se realiza en el enlace: https://lomejormexico.typeform.com/turismomice.

Hoy es la última oportunidad para que Michoacán continúe destacando a nivel nacional. Cada voto cuenta para que “el alma de México” siga posicionándose como uno de los destinos favoritos del país.