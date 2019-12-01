Hoy cierra registro a beca universitaria: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- Gaby Molina recordó que hoy es el último día para registrarse a la beca Gertrudis Bocanegra, por lo que invitó a las y los jóvenes que cumplen con los requisitos a completar su trámite a tiempo y no dejar pasar la posibilidad de acceder a este apoyo que nace en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La exsecretaria de Educación destacó que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los gobiernos de la transformación impulsan una política educativa integral y contribuyen a que niñas, niños y jóvenes estén en las aulas. En este sentido, recordó que hoy cierra el registro para la beca a universitarios, la liga oficial es la siguiente: www.becagertrudisbocanegra.gob.mx.

Asimismo, compartió que durante este viernes y la próxima semana continuarán los pagos de la beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria. Señaló que estos programas significan también un apoyo a la economía de las familias.

Gaby Molina subrayó que la paz también se construye en las aulas, al abrir horizontes para las juventudes, fortalecer los vínculos comunitarios y reconstruir el tejido social desde la educación, la inclusión y el bienestar de las familias, como proyecta el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.