Hoteleros respaldan a Alfonso Martínez en consolidación del Centro Cultural y de Convenciones de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 16:35:12

Morelia, Michoacán; 22 de octubre de 2026.- En reunión con el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, empresarias y empresarios hoteleros le refrendaron su apoyo para concretar y proyectar el Centro Cultural y de Convenciones de Morelia para que alcance su máximo potencial en favor de nuestra ciudad.

A nombre de las y los hoteleros reunidos, Alonso Gómez Sanz felicitó al alcalde por concretar este proyecto que calificaron como “democrático” porque será de beneficio para todos los sectores de la sociedad moreliana.

En ese sentido, ofreció el apoyo del empresariado hotelero para promover este centro, que se perfila para recibir a grandes eventos y generar una derrama económica para la ciudad.

Al hacer uso de la voz, el presidente Alfonso Martínez recalcó que el Centro Cultural y de Convenciones de Morelia —hoy en construcción— no es fruto del azar sino la culminación de un Plan de Gran Visión que ha avanzado en sus diferentes administraciones.

En un primer momento, señaló el edil, se peatonalizaron diversas calles del centro y se recuperó la zona de la antigua central camionera, que antes era una guarida de la delincuencia.

De forma similar, se construyó el Centro Administrativo de Morelia (CAM) y se trasladaron las oficinas que antes tenían lugar en el antiguo Palacio Municipal, lo que revitalizó el valor histórico del inmueble y dio paso a la creación del Museo de Arte Contemporáneo y Artes Audiovisuales de Morelia (Macaam).

Acompañado por las secretarias de Turismo y Movilidad, Thelma Aquique Arrieta y Joanna Moreno Manzo, respectivamente, el presidente Alfonso Martínez agradeció la voluntad de las y los hoteleros para fortalecer este proyecto que, subrayó, marca la gran culminación del rescate del Distrito 4.0 de Morelia.