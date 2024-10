Hospitalizan al senador Luis Donaldo Colosio

Ciudad de México, a 16 de octubre 2024.- El senador por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas dio a conocer que fue hospitalizado la mañana del 16 de octubre; no obstante, aseguró que no se trata de nada grave.

Mediante un video que compartió en sus redes sociales, el legislador explicó las causas que desde hace unos días sintió un malestar físico que lo llevó a ser internado.

“Buenos días, ¿cómo están? Yo no tan bien, pero ya estoy mucho mejor. Desde hace dos días empecé con un dolor muy fuerte desde la espalda y piernas. Ya me checaron y al parecer no tengo nada grave. Reposo, medicamento, pero que cosas. Es la edad”, expresó el ex alcalde de Monterrey.

Asimismo, agradeció a todas las personas que le mandaron mensajes de apoyo y estuvieron pendientes de su situación.

“Primero que nada muchas gracias a todas y todos que han estado mandando mensajes de apoyo y han estado pendientes. Estoy bien, gracias a Dios. Fue un tema de una lumbalgia muy fuerte que prácticamente me inmovilizó. Afortunadamente ya me inyectaron algo, me recetaron algunos analgésicos, reposo y llevármelo más tranquilo. Muchas gracias por estar pendientes y gracias a Diosito que no fue nada grave”, indicó Colosio Riojas.