Hospital Veterinario para Querétaro, en espera, hay otras obras prioritarias: Mauricio Kuri

Hospital Veterinario para Querétaro, en espera, hay otras obras prioritarias: Mauricio Kuri
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 21:20:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 16 de febrero de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, reconoció que la construcción de un hospital veterinario estatal continúa como un proyecto de interés; sin embargo, su viabilidad enfrenta limitaciones presupuestales derivadas de la presión financiera actual.

Indicó que la obra requerirá coordinación con el municipio y una planeación cuidadosa para no comprometer la estabilidad de las finanzas públicas antes de concluir la administración, al tiempo que se analizan otros proyectos de infraestructura vinculados con el uso de antiguos edificios públicos, obras carreteras en la sierra y acciones en materia de energía y transparencia institucional.

“Tenemos mucha presión financiera y queremos una buena organización porque nosotros terminamos el próximo año y queremos mantener finanzas sanas. Lo más importante es seguir mandando mensajes de certidumbre jurídica y de inversión para que Querétaro continúe como destino atractivo”, dijo.

Con lo que respecta al inmueble del antiguo Hospital General de Querétaro ubicado en Paseo 5 de Febrero, permanece en análisis debido a posibles afectaciones estructurales, por lo que la decisión final podría corresponder a la siguiente administración.

En materia carretera, explicó que el gobierno estatal mantiene diálogo con autoridades federales para la atención de tramos como las carreteras 120 y 69, así como una zona de la carretera 100 que presenta problemas estructurales pese a haber sido concluida recientemente. 

Señaló que también se revisan recursos legislativos destinados a obras en la sierra, con el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad vial en comunidades serranas.

Respecto a infraestructura pública, detalló que el antiguo edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana podría destinarse a funciones vinculadas con seguridad y servicios estatales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a ejecutado en el Cerro de La Cruz de Uruapan, Michoacán 
En la Central Camionera de Uruapan, Michoacán, la GC asegura hierba verde
Turicato, Michoacán: El municipio de 29 mil habitantes convertido en invernadero y laboratorio de estupefacientes 
IMPA inspeccionará zona en la colonia 3 de Agosto, donde ocurrió presunto ataque de jauría de perros
Más información de la categoria
Turicato, Michoacán: El municipio de 29 mil habitantes convertido en invernadero y laboratorio de estupefacientes 
Boxeador nicolaita se quedó a un paso de clasificar a Centroamericanos 
UAQ alerta por intentos de hackeo y correos apócrifos dirigidos a estudiantes
Nombran a Nadia López como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP
Comentarios