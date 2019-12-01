Honrar el legado histórico de la Cabalgata Por la Ruta de la Independencia, es celebrar la grandeza de Michoacán: Octavio Ocampo

Morelia, Mich., martes 20 de octubre 2026.- El promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo, refrendó su respaldo a la Cabalgata Por la Ruta de la Independencia, uno de los eventos cívicos y culturales más representativos de Michoacán y en el que año con año, jinetes, familias y representantes de distintas regiones, se reúnen para honrar la memoria y el legado del Generalísimo José María Morelos y Pavón, héroe de la Independencia de México.

Durante esta 32 edición, Octavio Ocampo destacó la relevancia de mantener vivas estas tradiciones que forman parte de la historia del estado y que al mismo tiempo, transmiten valores a las nuevas generaciones, reafirmando el orgullo de pertenecer a una tierra como Michoacán, y a sus profundas raíces históricas.

Octavio Ocampo, consideró que esta Cabalgata, es una representación viva de uno de los episodios decisivos en la historia de la Independencia de nuestro país, cuando Miguel Hidalgo y Costilla, el 20 de octubre de 1810, encomendó a José María Morelos la misión de extender el movimiento insurgente y fortalecer la lucha contra el dominio español, logrando que Morelos consolidara una trayectoria política y militar que lo convertiría en una de las figuras fundamentales en la construccioń de México como nación independiente.

"Honrar a Morelos implica mantener presentes los principios de justicia, igualdad y libertad que defendió durante la lucha insurgente. Bajo esa premisa, mi respaldo a la Cabalgata Por la Ruta de la Independencia, representa también una invitación a reflexionar sobre la vigencia de esos ideales ante los desafíos que enfrenta la sociedad actual", argumentó el también legislador.

Así, Octavio Ocampo reconoció la participación de hombres y mujeres que mantienen viva esta tradición, así como el compromiso de los municipios que participan en los contingentes y que se suman a estas actividades conmemorativas, con lo que reiteró su compromiso por impulsar y preservar el patrimonio cultural de Michoacán, a fin de que las nuevas generaciones conozcan su historia y encuentren en ella, motivos para construir una sociedad más justa, unida y orgullosa.