Honrar a Morelos significa gobernar y legislar pensando siempre en el pueblo: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.- A 261 años del natalicio de José María Morelos y Pavón, sus principios de justicia, igualdad y soberanía mantienen plena vigencia y continúan siendo una guía para quienes tienen la responsabilidad de servir al pueblo, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García.

El legislador participó en el acto conmemorativo realizado en Morelia en honor al Siervo de la Nación, junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; y el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Hugo Alberto Gama Coria, además de autoridades civiles y militares.

“Han pasado 261 años desde el nacimiento de Morelos, pero sus ideales siguen vivos. Su pensamiento nos recuerda que el poder público tiene sentido cuando se ejerce para servir al pueblo, para combatir las desigualdades y para construir una sociedad con mayor justicia”, expresó Baltazar Gaona.

El diputado destacó que los principios plasmados por Morelos en los Sentimientos de la Nación trascendieron su época y forman parte de las bases históricas de México, particularmente por colocar en el centro la soberanía popular, la igualdad y la aspiración de construir una nación más justa.

“Recordar a Morelos no debe quedarse únicamente en una ceremonia. La mejor manera de honrar su memoria es llevar sus principios a nuestras decisiones y acciones de todos los días; trabajar por quienes menos tienen, defender la justicia y entender que quienes ocupamos un cargo público estamos para servir a la gente”, sostuvo.

Finalmente, Baltazar Gaona señaló que para Michoacán representa un orgullo especial ser la tierra que vio nacer al Siervo de la Nación, por lo que llamó a preservar su legado y transmitirlo a las nuevas generaciones, manteniendo vivos los principios de libertad, justicia social, igualdad y defensa de la soberanía que marcaron su lucha y su aportación histórica a México.