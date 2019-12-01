Homicidios dolosos bajan 47 % en Apatzingán: SSP

Apatzingán, Michoacán, a 4 de septiembre del 2025.- Los homicidios dolosos en el municipio de Apatzingán diminuyeron un 47.06 por ciento, al pasar de 17 hechos en el mes de julio a 9 en agosto de este año, informó Juan Carlos Oseguera Cortés, secretario de Seguridad Pública de Michoacán.

Detalló que durante los últimos meses, la incidencia de homicidios dolosos ha mostrado una tendencia a la baja. En junio se presentaron 15, en julio 17 y en agosto 9, como resultado de la Operación Apatzingán, donde participan las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Sedena), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE) con labores terrestres y aéreas.

Explicó que los agentes de la Guardia Civil, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la FGE mantienen la estrategia operativa reforzada en la región. Además a través de las cámaras de videovigilancia conectadas al C5 Michoacán se monitorean en tiempo real calles, avenidas y carreteras para evitar cualquier incidente que trasgreda la paz.

Las acciones son supervisadas por el secretario de Seguridad Pública Juan Carlos Oseguera Cortés, y el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva; quienes coordinan los trabajos y robustecen la participación policial a efecto de garantizar la estabilidad social.

Comprometida con la seguridad de la ciudadanía, la SSP refuerza sus operativos en conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno. Asimismo, mantiene cercanía con la población e invita a denunciar cualquier delito a la línea de emergencias 911.