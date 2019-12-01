Homicidio de comandanta y oficiales en Puebla provoca renuncia de todos los policías de Huixcolotla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 14:42:20

Huixcolotla, Puebla, a 3 de noviembre 2025.- Una comandanta de policía municipal y dos agentes fueron emboscados y ultimados por un comando armado en el estado de Puebla.

Las víctimas fueron identificadas como los policías Roberto Pérez Trinidad y Arturo Pérez Trinidad, en tanto que la persona de más alto rango tenía por nombre Yusami Monterrosas Apolinar.

De acuerdo con los primeros informes, los integrantes de la corporación realizaban un recorrido de seguridad sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán cuando fueron interceptados por un convoy de ochos sujetos que a bordo de dos camionetas les dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente se dieron a la fuga.

A su llegada al sitio los paramédicos confirmaron la muerte de dos policías municipales en tanto que trasladaron a un hospital a una comandanta, quien murió al llegar a la clínica.

Por lo anterior, todos los uniformados del municipio de Huixcolotla presentaron su renuncia.

Se informó que en la escena del crimen se halló una manta con un mensaje en el que se atribuía el ataque a los agentes al supuesto apoyo de la Policía Municipal a 11 hombres, quienes serían supuestos miembros de grupos criminales.

Por otra parte, ante la renuncia de los oficiales, el secretario de Seguridad Pública de Puebla (SSP), el vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que su dependencia asumirá las labores de prevención del delito en el municipio.

Cuestionado sobre si los policías asesinados estaban coludidos con grupos criminales, el funcionario estatal refirió que se investigará a cada uno de los elementos.

Mientras tanto, el secretario de Gobierno de Puebla, Samuel Aguilar Pala, informó que los alcaldes de Huixcolotla y Eloxochitlán solicitaron protección estatal al haber recibido amenazas.