Homero Barrera Mcdonald confirmó el parentesco con Perla Mcdonald, mujer recientemente atacada en un restaurante de Tamaulipas señalada por resuntos vínculos con actividades relacionadas al huachicol
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 19:33:44
Querétaro, Querétaro, a 21 de agosto de 2025.- Homero Barrera Mcdonald, diputado del Grupo Legislativo de Morena, confirmó el parentesco con Perla Mcdonald, mujer recientemente atacada en un restaurante de Tamaulipas y señalada por medios nacionales por presuntos vínculos con actividades relacionadas al huachicol. Sin embargo, el legislador se deslindó de cualquier relación personal o política con ella.

“Sí, ella es familiar de mi madre, sí reconozco que es una familiar de mi madre, pero pues hasta ahí… y sí he escuchado notas de, pero pues no tengo nada que ver con eso”, declaró Barrera Mcdonald ante cuestionamientos de la prensa.

El ataque contra Perla Mcdonald, viuda de Sergio Carmona —empresario tamaulipeco vinculado al tráfico de combustible y al presunto financiamiento de campañas de Morena— ha despertado el interés de las autoridades, quienes investigan si el atentado estaba dirigido directamente a ella.

El diputado reiteró que no mantiene contacto con su familiar desde hace tiempo y que su labor legislativa se ha mantenido ajena a cualquier vínculo con ella. “Yo he estado aquí en el Congreso… estuve en una rueda de prensa informando sobre el tema del Batán”, señaló.

Aunque reconoció haber escuchado reportes sobre Perla Mcdonald, insistió en que no tiene información sobre las actividades en las que ella estaría involucrada. “No tengo relación alguna”, concluyó.
Las autoridades continúan investigando el ataque, mientras crece el escrutinio sobre los presuntos nexos entre figuras políticas y redes de financiamiento ilícito en Tamaulipas.

 

Noventa Grados
