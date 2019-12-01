Hogares indígenas sufren maltrato; usos y costumbres perpetúan la impunidad: Eréndira Isauro

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 14:30:46

Morelia, Michoacán, 30 de diciembre de 2025.- En 3 de cada 10 hogares de comunidades indígenas se llega a experimentar algún tipo de violencia, señaló Eréndira Isauro Hernández, diputada local por el distrito 05.

La legisladora apuntó que la cultura de "usos y costumbres" es uno de los argumentos por los cuales las víctimas no denuncian.

Isauro destacó que en demarcaciones como Paracho y Cherán, las mujeres se abstienen de denunciar porque las dependencias encargadas de atender estos casos no reciben los casos.

La diputada describió cómo la violencia se normaliza desde el núcleo familiar: "Hay comunidades que de plano no dicen nada, incluso con las propias mujeres, porque dentro de los mismos hogares la mamá, la suegra llegan a decir: tú tuviste la culpa, es tu cruz. Nos hacen sentir todavía en las comunidades indígenas que las mujeres debemos o tenemos que ser violentadas por usos y costumbres", comentó.

*Matrimonios Infantiles y Pobreza Extrema*

La legisladora local también señaló que en algunas comunidades todavía se aplica la práctica de elegirles el marido a las niñas antes de que alcancen la mayoría de edad.

Mencionó específicamente a "Casimiro Leco" , comunidad de Cherán, donde existen madres jóvenes de entre 14 y 15 años de edad.

Isauro agregó que esta comunidad enfrenta un alto índice de pobreza, sufriendo incluso la falta de servicio de agua potable.