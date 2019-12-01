Histórico apoyo al sector artesanal, crece 50 % bolsa de premios para el concurso de Domingo de Ramos

Morelia, Michoacán, a 15 de febrero de 2026.- Con motivo del Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, la edición 65 del Concurso Estatal de Artesanías contará con una bolsa de 1.6 millones de pesos. Este monto, repartido en 178 premios de 25 categorías, consolida un incremento del 50 por ciento en lo que va de la administración actual, superando el millón 65 mil pesos iniciales.

El director general de la Casa de las Artesanías (Casart), Cástor Estrada Robles, destacó que la bolsa de premios es un esfuerzo conjunto entre el Gobierno estatal, a través de la Casart; el Gobierno federal, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), diversos ayuntamientos y el sector privado.

Para esta edición del Tianguis Artesanal más grande de Latinoamérica, se destinó una inversión de 5 millones de pesos en infraestructura. Se instalarán nuevos toldos que cubrirán más de nueve mil metros cuadrados de las plazas de Uruapan, brindando un espacio digno para mil 500 artesanas y artesanos de 80 comunidades. La exposición y venta estará abierta al público del 28 de marzo al 12 de abril, en un horario de 10:00 a 21:00 horas.

El titular de la Casart destacó que el año pasado el tianguis dejó una derrama económica de 45 millones de pesos en beneficio del sector artesanal, monto que también ha ido en incremento ya que el 2022 la venta que se reportó fue de 25 millones 675 mil 348 pesos.



Enfatizó que las y los artesanos ya se encuentran detallando sus obras en las distintas ramas artesanales. El objetivo es proyectar en Uruapan la enorme riqueza cultural de Michoacán, presentando piezas de excelencia técnica y gran valor artístico tanto para la exhibición comercial como para el certamen.