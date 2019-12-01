Histórica inversión de 353 millones de pesos para transformar el sector cañero en Michoacán

Morelia, Michoacán, 22 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informa que en coordinación con el Gobierno de México, se apoyará a productores de caña con 353 millones de pesos, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La inversión transformará la productividad en nueve municipios clave, entre ellos Tacámbaro, Tepalcatepec y Los Reyes, mediante financiamientos estratégicos para el riego tecnificado y la renovación de cepas, rubros que concentran un monto de 289 millones de pesos.

Además, se destinarán 60 millones de pesos para la estrategia de manejo integrado del barrenador de tallo impactando directamente en 2 mil 400 hectáreas, al replicar esta estrategia, el beneficio podrá extenderse a más hectáreas en la zona. Asimismo se mejorará la sanidad y aumentará la productividad de los cultivos de caña de azúcar con la inversión de cuatro millones de pesos en la contratación de técnicos especialistas en el cultivo.

El titular de la Sader, Cuauhtémoc Ramírez Romero, y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural federal, Julio Berdegué Sacristán, han realizado el análisis de las áreas prioritarias que requieren inversión para promover la economía de la región y beneficiar la calidad de vida de las y los productores del campo.

El secretario informó que se mantiene un diálogo estrecho con los productores de caña para resolver inquietudes en materia de seguridad social. Asimismo, se brindó asesoría sobre las reglas de operación de los programas de apoyo integrados en el Plan Michoacán, facilitando así su acceso a estos recursos.