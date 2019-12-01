Hay que darle vuelta a la hoja, considera Torres Piña

Morelia, Michoacán, a 09 de noviembre del 2026.- Carlos Torres Piña, coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, consideró necesario darle vuelta a la página, ello ante la insistencia del grupo político de Raúl Morón Orozco para que haya una segunda encuesta que defina quién sería el coordinador y posterior candidato al gobierno del estado por la 4T.

En conferencia de prensa, el coordinador negó rotundamente la declaración del senador en que acusa posibles irregularidades de parte del gobierno de Michoacán en el proceso de definición de coordinador estatal. Subrayó que los procesos son encabezados por la dirigencia nacional del partido y son transparentes, igual que ha ocurrido desde el 2015.

“No sé de dónde inventan tanta cosa”, señaló.

Torres Piña recalcó que él continúa con las acciones que implica encabezar la coordinación, en recorridos por el territorio, escucha a la ciudadanía, así como reuniones con los sectores. Destacó que los procesos institucionales y están por encima de cualquier interés personal.

“Nosotros seguimos trabajando el territorio, no vamos a estar en una dinámica de que si sí, que si no, no se nos ha dicho absolutamente nada por parte de nuestra dirigencia”.