Hay cinco amparos para cambio de sexo ante el Registro Civil de Querétaro 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 13:22:15

Querétaro, Querétaro, a 10 de septiembre 2025.- La activista del Frente Queretano por los Derechos Humanos, María José González de la Luz, informó que se han logrado cinco amparos en firme para personas que solicitan su cambio de sexo legal ante el Registro Civil.

Al respecto, explicó que la vía del amparo ha sido la herramienta utilizada por las personas trans ante la falta de aprobación de las iniciativas de ley que permitan el cambio de identidad de género de manera más sencilla por parte del Congreso Estatal y en particular en la comisión de Administración y Procuración de Justicia, que preside el diputado del PAN, Guillermo Vega Guerrero.

"La estrategia que estamos comulgando en este momento es precisamente la situación a lo que es la ley de identidad mediante el amparo.

"Ya que en un momento determinado, pues nuestros legisladores se han negado a realizar dicha propuesta, pues obviamente estamos buscando el poder llevar a cabo el cambio de género e identidad a través de lo que son los juicios de amparo".

La activista destacó que el proceso implica presentar una solicitud ante el Registro Civil, recibir una negativa y luego iniciar un juicio de amparo ante el Poder Judicial.

"Primeramente se maneja lo que es la solicitud al Registro Civil, se te entrega una negativa como tal, la cual la manejamos ante derechos humanos y posteriormente iniciamos el proceso del juicio de amparo con lo que es el Poder Judicial".

Puntualizó que se trabaja en 10 amparaos más, por lo que convocó a cualquier persona que se encuentre con la intensión de lograr este objetivo a acercarse al Frente para recibir asesoría jurídica gratuita.

Fotografía de Gustavo Trejo