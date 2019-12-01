Haré lo que esté en mis manos para que el bienestar llegue a todos los michoacanos: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 16:33:10
Morelia, Michoacán, a 24 de diciembre del 2025.- Haré todo lo que esté en mis manos para que el bienestar llegue por igual a todas las michoacanas y michoacanos, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; afirmó que el 2026 será un año en el que la entidad seguirá contando con el respaldo y cariño de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al enviar un mensaje navideño a través de sus redes sociales, el mandatario estatal hizo la invitación a los michoacanos a la reflexión propia de las festividades, pero también, dijo, a asumir la responsabilidad que implica para esta generación, sacar adelante a Michoacán y dejar huella en su desarrollo.

Recalcó que el año 2026 será un año de consolidación.

Ramírez Bedolla subrayó que durante los cuatro años que han transcurrido de su mandato, se ha recuperado la grandeza histórica de esta tierra, en la que su gobierno ha invertido como no se hacía desde hace aproximadamente 50 años, pues se han rehabilitado caminos, escuelas, hospitales, y en ciudades “cada vez más humanas”.

