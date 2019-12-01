Habrá sesiones la próxima semana para concluir pendientes legislativos: Giulianna Bugarini

Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre de 2025.- Giulianna Bugarini Torres, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, informó que el Poder Legislativo sostendrá sesiones el próximo martes y miércoles para finalizar los pendientes acumulados en comisiones y mesas de trabajo antes del receso.

La legisladora local hizo un llamado a sus compañeros para mantener la continuidad del trabajo legislativo, enfatizando que el trabajo en comisiones es permanente y no debe considerarse como un "stand-by" hasta el 15 de febrero.

"Son algunas, me parece muy poquitas, iniciativas y tres dictámenes y algunos posicionamientos que hicieron las y los diputados para dejar sin ningún pendiente la conferencia y que podamos concluir con nuestros avances y periodos legislativos. Dejando en claro que, bueno, obviamente, pues no es que nos vayamos y cerremos ya el periodo, sino que, pues claro que vamos a estar atentos, atentas, por si hay algún tema que tengamos que reunirnos para legislar o también siempre el trabajo también en comisiones pues queda permanente", comentó la legisladora morenista.

Dijo que entre los puntos relevantes que se abordarán en las sesiones de la próxima semana, se encuentra la reforma del Guardián Forestal, propuesta por parte del Poder Ejecutivo.

"Ahorita incluso están trabajando puntos constitucionales, estamos buscando también toda esta información para dar también nuestra opinión en el tema", indicó en entrevista.