Habrá operativos y verificaciones permanentes por Buen Fin: Profeco Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 19:48:07
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 13 de noviembre de 2025.- El titular de la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Querétaro, Miguel Ángel Moreno Muñoz, dio conocer que con motivo de el “Buen Fin” se realizarán operativos y verificaciones permanentes en negocia participantes, con la finalidad de proteger a los compradores, además de instalarán seis módulos de atención, cinco en Querétaro y uno en San Juan del Río.

Explicó que estas acciones están enfocadas en la protección del consumidor y se busca prevenir que los negocios participantes tengan publicidad engañosa. 

“Durante el Buen Fin vamos a estar realizando operativos, obviamente en los establecimientos con mayor afluencia, en donde vamos a estar colocando preciadores, decálogos del consumidor y módulos de atención”, dijo.

Pidió a los consumidores a consultar la plataforma oficial elbuenfin.profeco.gob.mx, donde se dará seguimiento a los comercios que no cumplan con las promociones ofrecidas. 

“Vamos a estar exhibiendo, pues, que los que no estén cumpliendo con las ofertas que sí sean reales”, señaló.

Además, hizo el llamado para que los consumidores pidan y guarden sus comprobantes de compra, ya que estos serán utilices en caso de hacer alguna reclamación.

