Habrá discusión para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales: Mejía Berdeja

Ciudad de México, 2 de febrero del 2026.- El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja garantizó el análisis y discusión de la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales durante el presente periodo de sesiones del Congreso de la Unión, modificación legal que “busca equilibrar productividad, bienestar y desarrollo social en nuestro país”.



Durante la Sesión de Congreso General, realizada este domingo 01 de febrero, el legislador federal Ricardo “El Tigre” Mejía (PT), resaltó que este pendiente legislativo es un asunto prioritario para la sociedad mexicana, que tendrá un impacto directo a favor de la vida cotidiana de millones de personas trabajadoras en todo el territorio nacional”, dijo.



“El Tigre” Mejía garantizó que esta reforma al marco legal verá luz próximamente; “hay que recordar que durante décadas el pueblo mexicano ha sido rehén del interés de unos cuántos; sólo un puñado de familias han acumulado riquezas a costa del trabajo del pueblo.



“Por ejemplo, ahí tenemos los resultados del gobernador del PRI, Manolo Jiménez Salinas, que dan cuenta de cómo Coahuila se suma, de nueva cuenta, a las entidades del país donde más atropellos a derechos humanos se cometen en contra de los ciudadanos, según el más reciente Informe Anual de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”.



En este sentido, Ricardo “El Tigre Mejía”, quien también preside la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, recordó que en la víspera se formalizó la alianza política para sacar al PRI del congreso local, “sin duda alguna, no hay mal que dure cien años. El PRI se va de nuestra vida política”.



“El pueblo de México está fastidiado. Y, en el caso de Coahuila, reclama un cambio; hay una elección en puerta en junio próximo para renovar a los integrantes del Congreso local y, justo ahí, el pueblo dará un gran paso para el arribo de la Cuarta Transformación y la expulsión de lo último que queda del PRI”, dijo Mejía Berdeja desde el recinto legislativo federal.



Por ello, el legislador petista señaló que el trabajo parlamentario, del movimiento humanista que lidera la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, es vital para tener un México más equitativo, con una reforma sin mezquindades, ni regateos, primero, podremos reducir la jornada laboral nacional, priorizando el sentido humanista y el sentido social a favor de todos los mexicanos, en particular, los más vulnerables.



“Y, segundo, lograremos avanzar para tener a más ciudadanos con los beneficios y bondades del humanismo de las políticas sociales de este gran movimiento social, que identificamos como la Cuarta Transformación”, expresó el legislador por Coahuila, Ricardo “El Tigre” Mejía, desde el recinto legislativo federal.