Habrá condonación total de multas y recargos en concesiones de transporte por el Buen Fin

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2026.- El Instituto del Transporte del Estado (ITransporte) hace un llamado a las y los concesionarios, así como a quienes integran el sector del transporte público en general, a aprovechar el Buen Fin para acceder a la condonación del 100 por ciento de multas y recargos en adeudos de los ejercicios fiscales 2025 y anteriores.

Este beneficio forma parte del programa “Ponte a Mano, Regularízate”, el cual estará vigente del 13 de noviembre al 15 de diciembre de 2026 e incluye la revalidación o el refrendo anual de concesiones individuales del servicio de transporte público, tanto urbano como foráneo.

Las personas interesadas en acceder a este programa deberán cubrir en una sola exhibición el pago correspondiente al ejercicio fiscal 2026, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Para realizar el pago correspondiente, las personas interesadas podrán acudir a las oficinas de ITransporte, ubicadas en la avenida Francisco I. Madero 60, colonia Molino de Parras, en Morelia. En este lugar opera un módulo de la Secretaría de Finanzas que acepta exclusivamente pago con tarjeta. Asimismo, se puede acudir a cualquiera de las delegaciones regionales del instituto para recibir orientación sobre los trámites.

Finalmente, el ITransporte hace un llamado a las y los transportistas para que aprovechen esta oportunidad, pongan al corriente sus obligaciones y avancen en la regularización de sus concesiones y documentación, contribuyendo al fortalecimiento del orden y la legalidad en el servicio de transporte público en Michoacán.