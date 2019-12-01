Habrá castigo contra generadores de violencia, confía Alfredo Ramírez Bedolla

Morelia, Michoacán, a 30 de enero del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo confiar en que habrá castigo en contra de los generadores de violencia que han sido detenidos recientemente en Michoacán, como es César Alejandro N., alias el Botox, quien este día ha sido vinculado a proceso y que se encuentra detenido en el Centro Federal de Readaptación Social No.1 “El Altoplano”.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal declaró que el nuevo Poder Judicial (federal y estatal) deberá estar a la altura de lo que implican sus cargos, pues ahora es trabajo de jueces y magistrados para que atiendan el llamado de justicia que hace el pueblo de Michoacán.

Dejó claro que está en manos de los jueces que los delincuentes paguen a través de las sentencias por sus delitos.

“Si requerimos que los jueces, las juezas, asuman ya su responsabilidad, no es menor el trabajo que realizan, es de una muy alta importancia para que la justicia se haga realidad en Michoacán”.

En el caso del homicidio del líder limonero, Bernardo Bravo, Ramírez Bedolla señaló que hay varios detenidos además de “El Botox”, como es “El Pelón” detenido el 21 de enero en Tuxpan, por su posible colaboración en el ilícito; puntualizó que ahora es momento de que el Poder Judicial proceda, por lo que estarán atentos detenidos que se conduzcan con ética.

Finalmente, el gobernador de Michoacán subrayó que seguirán los trabajos intensos en materia de seguridad, con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la Defensa, Guardia Nacional y Marina, como ocurrió en la detención de Alfredo N., presunto responsable del homicidio de la familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM), quien también fue vinculado a proceso este día.