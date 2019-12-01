¡Habrá 25 mil tacos gratis! Anuncian la Expo Feria del Mezcal y del Taco en Madero

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- Este 2026 llega la 21 Expo Feria del Mezcal y del Taco, en Villa Madero, municipio de Madero, que se desarrollará del 18 al 22 de noviembre, evento donde se repartirán de manera gratuita más de 25 mil tacos elaborados por 25 taqueros, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García.

Con la expectativa de recibir a 8 mil visitantes y generar una derrama económica de 5 millones de pesos, el encuentro reunirá a 60 marcas productoras de mezcal, 25 puestos de tacos, así como a diversos comerciantes, músicos y personas artesanas de la región, señaló Juan Carlos Gamiño Ávalos, presidente municipal de Madero.

Por su parte, Rafael Mata Alcauter, presidente de la Asociación de Productores de Destilados de Agave Mezcalero de Etúcuaro, señaló que esta tenencia, cuna del mezcal michoacano con Denominación de Origen, es donde se elabora el 60 por ciento del mezcal del estado, con lo cual se fortalecen las actividades productivas y se generan oportunidades para las familias de la región.

Durante cinco días, habitantes y visitantes podrán disfrutar de una celebración que pone en valor las tradiciones, los sabores y el trabajo de quienes mantienen viva la identidad productiva de esta región de Michoacán, agregó Salvador Villaseñor García, comisariado ejidal.

Para conocer más detalles sobre las actividades, las personas interesadas pueden consultar las redes sociales oficiales y la página web del Gobierno Municipal de Madero 2024-2027.