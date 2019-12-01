Guillermo Vega llama a la unidad en el PAN Querétaro y pide respetar proceso interno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 17:52:28

Querétaro, Querétaro, 7 de octubre de 2026.- Frente a los jaloneos internos y la controversia generada en torno a los estudios de opinión para definir las candidaturas del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, el diputado local y coordinador de la bancada blanquiazul en el Congreso del Estado, Guillermo Vega Guerrero, llamó a la responsabilidad, la disciplina institucional y la unidad.

subrayó la importancia de poner al estado por encima de los intereses particulares en este proceso de definiciones.

"Soy panista desde hace muchos años. He ganado elecciones, pero también he perdido procesos. Y aprendí algo muy importante: en política, las instituciones tienen que estar por encima de las aspiraciones personales. Acción Nacional siempre se ha distinguido por debatir, por tener distintas voces y por permitir que pensemos diferente, y eso nos fortalece".

El líder parlamentario respaldó el desarrollo del mecanismo interno para elegir al coordinador estatal de los trabajos del partido, pidiendo paciencia a los actores involucrados hasta que concluyan las evaluaciones oficiales.

"Hoy hay un proceso en marcha en Querétaro, hay reglas que se establecieron, hay mediciones y, por lo tanto, hay que esperar a que concluyan. Yo confío en mi partido, confío en la dirigencia y en los órganos internos y respaldo ampliamente este proceso”.

Aseguró que cuando llegue el momento de conocer los resultados, éstos se deben respetar y cerrar filas porque se pueden tener proyectos diferentes, pueden apoyar a personas distintas, pero hay algo que debe estar por encima de todos nosotros y eso es Querétaro.

“La unidad no significa pensar igual, significa saber estar juntos cuando más importa. Y hoy Acción Nacional necesita unidad, responsabilidad y altura de miras".

Las declaraciones de Guillermo Vega se dan en el marco de la postura expresada por Luis Bernardo Nava Guerrero, exalcalde de la capital y actual funcionario estatal, quien encendió las alertas al cuestionar la certeza de las mediciones previas.

Nava, expresó públicamente su preocupación por la presunta filtración de encuestas internas. Manifestó su inquietud de que "alguien ajeno al proceso" o la propia casa encuestadora tuviera acceso a datos que ni los propios aspirantes conocían.

Ante este panorama, propuso formalmente que sea la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) la institución encargada de realizar un estudio de opinión público, transparente y con la participación de los representantes de los contendientes para garantizar equidad.

Tras el señalamiento de Nava, Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro expresó su respaldo al proceso interno, destacando que ha participado de cerca en la definición del método y llamó a acatar los resultados que determine la medición partidista.

El alcalde de Corregidora, Chepe Guerrero Trápala, refrendó su confianza en las instancias internas de Acción Nacional y reiteró que el bien común de Querétaro debe predominar sobre cualquier pretensión individual.

Agustín Dorantes Lámbarri, senador de la República se sumó al llamado de cohesión, destacando que el PAN cuenta con las herramientas metodológicas e institucionales para salir fortalecido hacia la contienda electoral.

Por su parte, el dirigente estatal del PAN en Querétaro, Martín Arango García, desestimó las versiones y encuestas no oficiales que han circulado en redes sociales.

Aclaró que el proceso interno sigue su marcha bajo criterios de piso parejo y transparencia, e instó a la militancia a mantener la mesura y no dejarse llevar por especulaciones externas a las vías institucionales.