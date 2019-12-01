Guillermo Vega celebra anuncio del PAN de apertura de militancia a la ciudadanía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 13:36:44

Querétaro, Querétaro, a 25 de marzo 2026.- Guillermo Vega Guerrero, coordinador de la bancada legislativa del Partido Acción Nacional (PAN), celebró el anuncio que realizó Jorge Romero, presidente nacional de ese instituto político, sobre la apertura de la militancia a la ciudadanía.

Sin embargo, subrayó que este proceso no será indiscriminado, pues se exigirá que los aspirantes cumplan con requisitos mínimos de probidad y buena imagen.

“Todos los ciudadanos de bien, bienvenidos. Todos, el que sea. Aquí van a poder inscribirse, de hecho ya hay una plataforma en la que se puede registrar y quienes no cumplan con las cualidades necesarias no podrán aprovecharse de esta convocatoria”.

Reconoció que la medida genera entusiasmo público, pero también cierta inquietud interna, ya que la participación se volverá más competitiva.

“Ya no es solamente requisito ser militante del PAN, ahora se te tiene que revisar, calificar y cualificar en cómo estás visto ante la ciudadanía, qué números tienes”.

Esta apertura, dijo, permitirá que nuevos perfiles ciudadanos puedan aspirar a cargos como alcaldías y diputaciones federales, lo que fortalecerá la oferta del partido en las próximas elecciones. No obstante, advirtió que el verdadero reto será demostrar en 2025 que Acción Nacional efectivamente postuló a ciudadanos y no solo a militantes tradicionales.

Adelantó que el próximo sábado 28 de marzo se realizará un evento de unidad en el Centro Expositor de Querétaro, convocado a las 9:00 horas, donde se espera que el presidente nacional del PAN profundice en los detalles de la convocatoria.