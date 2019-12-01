Guardián Forestal frena exportación de 2 mil huertas de aguacate por deforestación: Bedolla

Morelia, Michoacán, 13 de enero de 2026.- La vigilancia satelital que realiza en tiempo real el Guardián Forestal, la herramienta con que cuenta el Gobierno de Michoacán contra la deforestación, ha permitido frenar la exportación de 2 mil huertas de aguacate a Estados Unidos por incumplir con la certificación Proforest Avocado.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reportó que, a dos años de la puesta en marcha de este instrumento, se han registrado 58 mil huertas de aguacate y verificado más de 240 mil cortes del fruto, con el uso de la tecnología y la inteligencia artificial con que se vigilan las 6 millones de hectáreas de territorio con que cuenta el estado.

Ramírez Bedolla explicó en conferencia de prensa que la tecnología del Guardián Forestal permite a las empacadoras de aguacate y supermercados estadounidenses, como Costco o Target, verificar que las huertas de aguacate cumplen con buenas prácticas ambientales.

Destacó que la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena García, asumió el compromiso de impulsar una certificación obligatoria contra la deforestación, a propósito de las negociaciones para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, dio a conocer que hasta el momento se han denunciado mil predios por deforestar y que, entre Michoacán y Jalisco, suman 37 empaques certificados, equivalentes al 90 por ciento de las exportaciones que realiza México a Estados Unidos.