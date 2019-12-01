Guardia Nacional identifica tramos con mayor incidencia de accidentes en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 14:23:01

Querétaro, Querétaro, a 16 de abril de 2026.- El general de brigada Ricardo Melendrez Cervantes, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Querétaro, informó que los principales hechos de tránsito que se registraron durante el periodo vacacional de Semana Santa se concentraron en tramos específicos de las carreteras federales 57 y 45D.

Explicó que, de acuerdo con el mapa de calor, que la corporación actualiza mensualmente, los puntos con mayor incidencia son: el tramo de Palmillas, entre los kilómetros 128 y 130; la zona de San Juan del Río, del kilómetro 180 al 186; y el acceso a Querétaro por el macrolibramiento, entre los kilómetros 172 y 180.

También, dijo, se reportaron hechos de tránsito en el kilómetro 10 de la carretera 57D, aunque en su mayoría fueron percances leves por alcance.

Destacó que para reducir riesgos se implementa de manera permanente el Operativo Carrusel, en coordinación con la Policía Municipal de Querétaro, con el objetivo de moderar la velocidad de los conductores en horarios de mayor circulación. “Nos pueden ver todos los días en estos tramos, trabajando para prevenir accidentes”.

Respecto a la necesidad de infraestructura adicional con las llamadas rampas, el coordinador estatal reconoció la importancia de contar con rampas de frenado en la carretera 57. “Definitivamente son necesarias y corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes su diseño y construcción. La Guardia Nacional siempre contribuye con la opinión técnica para establecerlas”, afirmó.

Melendrez subrayó que los operativos también ponen especial atención al transporte pesado, particularmente en el Operativo Escalón, donde tractocamiones son escoltados por vehículos de la Guardia Nacional para garantizar seguridad y moderar la velocidad. “Tenemos gran comunicación con las cámaras de autotransporte y la iniciativa privada para apoyarlos en estos operativos”, puntualizó.

La Guardia Nacional reiteró que continuará reforzando la vigilancia en los tramos carreteros más transitados, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los conductores y reducir la incidencia de accidentes.

Respecto a los resultados de los operativos que implementó el personal a su cargo durante el pasado periodo vacacional del 27 de marzo al 12 de abril, el general refirió que, se realizaron 60 operativos Caballeros del Camino para auxiliar a conductores con fallas mecánicas, 14 operativos Cinturón para verificar el uso de cinturón de seguridad, así como acciones de control de velocidad mediante el Operativo Radar y el Carrusel.

También, refirió, se implementaron 59 operativos Escalón para escoltar tractocamiones de manera segura, 58 vigilancias estacionarias y 47 operativos interinstitucionales.

“Durante este periodo que se informa se registraron 61 hechos de tránsito, de los cuales cuatro fueron relevantes, con saldo de un fallecido y cuatro lesionados”.

Informó que para estas acciones, la Guardia Nacional desplegó mil 200 elementos en el estado, de los cuales 300 se concentraron en carreteras, cubriendo 592 kilómetros en 16 tramos con 150 vehículos de vigilancia y prevención.

Recordó que la Guardia Nacional tiene presencia permanente en la Carretera 57, el Macro Libramiento Chichimequillas y la carretera federal 45D hacia Celaya.

Destacó que el batallón estatal cuenta con más de 800 elementos que participan en operativos interinstitucionales, actividades de proximidad social y labores de disuasión del delito.

Reiteró que todas las acciones de la Guardia Nacional se realizan bajo tres premisas: proximidad con la ciudadanía, efectividad en la planeación y ejecución de operativos, y percepción positiva de la institución.

“La Guardia Nacional trabaja de manera incansable las 24 horas del día, los 365 días del año, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias y preservar la vida de todos los mexicanos”.

Melendrez Cervantes aseveró que el reforzamiento de la seguridad durante el operativo de Semana Santa permitió reducir el número de accidentes en las carreteras federales del estado.

“Este reforzamiento de la seguridad, de la vigilancia y de la prevención permitió reducir accidentes, sobre todo, tomando en cuenta que diariamente circulan más de 130 mil vehículos por la Carretera federal 57, lo que equivale a 10 mil unidades cada cuatro horas”.

Invitó a la ciudadanía a utilizar el número 088 para denunciar tanto actos delictivos como posibles irregularidades cometidas por elementos de la Guardia Nacional. “Queremos que la población tenga confianza en la institución y que nos ayude a señalar si hubiera malos elementos que no estén cumpliendo con su deber”, expresó.

Respecto al comportamiento de los conductores, indicó que la mayoría respeta los límites de velocidad, aunque reconoció que existen casos de exceso.

Por ello, se mantiene de manera permanente el Operativo Radar, que permite detectar a quienes circulan por encima de lo permitido y sensibilizarlos sobre la importancia de manejar con responsabilidad. “La gran mayoría de los conductores son respetuosos, y además el gran tránsito diario dificulta que puedan ir a exceso de velocidad”.