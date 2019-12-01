Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre del 2026.- Tras la difusión de videos en redes sociales en que se observa a civiles abordar patrullas estatales, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que la presencia de la Guardia Civil en el municipio de Tacámbaro responde a una solicitud de diligencias realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), derivado de un conflicto entre particulares.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal señaló que la presencia se dio por solicitud de acompañamiento de la FGR, por una serie de denuncias interpuestas ante la autoridad federal.

Subrayó que ha solicitado reportes constantes de la situación que prevalece en este acompañamiento institucional, pero que hasta el momento solo se sabe que es un tema entre particulares.

Cabe señalar que a través de las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) se informó que esta acción se debe a una solicitud de la FGR para brindar protección a productores de aguacate que han sido víctimas de amenazas en el municipio de Tacámbaro.