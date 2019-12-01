Guadalupe Mora advierte un 2026 "más complicado" por grupos delictivos; Pide mayor protección para líderes sociales

Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 18:07:27
Morelia, Michoacán, a 7 de enero 2026.- Guadalupe Mora Chávez, líder social de la región de Tierra Caliente, anticipó que el año 2026 podría ser aún más complejo que el anterior debido a la persistente amenaza del crimen organizado. 

El también jefe de la tenencia de La Ruana, señaló que, tras los recientes asesinatos de activistas en la zona, él y el líder estatal del PRI, Memo Valencia son los únicos líderes que continúan "alzando la voz" en Michoacán.

El activista reveló que ha recibido advertencias indirectas, lo que incrementa su preocupación por la seguridad personal y la de Valencia. "Yo supe que nos traen mucho coraje a los dos por ahí. He escuchado varios comentarios. Varios amigos me han dicho, cuídate, cuídate mucho, porque le traen ganas a ti y también a Memo Valencia", comentó Mora Chávez.

Peligro y Petición al Gobierno:

Mora enfatizó que, aunque actualmente cuenta con buena seguridad proporcionada por los tres niveles de gobierno (Guardia Civil, Guardia Nacional y protección federal),  hizo un llamado al gobierno para reforzar las medidas de protección, insistiendo en que no se puede permitir que se mate a quienes defienden los derechos,"El gobierno era que nos cuidara mejor porque no podemos, no se puede permitir que por alzar la voz nos estén matando."

A pesar de admitir cierto temor, Mora Chávez fue enfático en su negativa a abandonar su comunidad: *"No, yo no pienso dejar aquí, pues aquí es mi pueblo yo no pienso dejarlo."

Finalmente, describió el clima de la región como "feo, feo", indicando que, si bien no hay enfrentamientos recientes, "anda mucha gente armada aquí en el pueblo, a la vista de todos."

