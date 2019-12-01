Grupos cercanos al PRI, PAN y al Ayuntamiento de Morelia, infiltrados en marcha, expone gobernador

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 12:02:09

Morelia, Michoacán, a 03 de noviembre del 2025.- Grupos políticos cercanos a los partidos Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), así como funcionarios del ayuntamiento de Morelia, estarían involucrados en la marcha que reventó en Morelia e ingresó al Palacio de Gobierno, donde había intenciones incendiarias, expuso el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal declaró que se trataba de grupos identificados con partidos políticos de derecha, como FRENA, al que calificó como opuesto a Andrés Manuel López Obrador, además de la participación de actores políticos de los partidos antes mencionados.

Comentó que sostuvo comunicación con el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien subrayó que los presentes iban por su propia voluntad y se desmarcó de los hechos ocurridos el día domingo en el primer cuadro de la ciudad.

Ramírez Bedolla enfatizó que durante la marcha hubo incitación a la violencia por parte del ex magistrado federal, Froylan Muñoz, a quien consideró como un opositor de la elección judicial, participo en la misma y perdió.

Reiteró que en el caso de Morelia, la marcha no habría sido ciudadana, pues participaron actores políticos.

El titular del Ejecutivo estatal apuntó que se tuvo que actuar porque se pretendía incendiar el recinto, lo que, dijo, no se podía permitir, pues la manifestación es legítima, el ataque y el riesgo de que se saliera de control y hubiera una tragedia llevaron a controlar la misma.

De la misma manera, recalcó que había un observador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) quién hará su relatoría de lo ocurrido y se pusieron ocho personas en calidad de detenidos ante la FGE.