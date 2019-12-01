Grupo Salinas se suma a estrategia Punto Naranja del Gobierno de Morelia 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 18:22:30

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó el acto con el que Grupo Salinas se sumó a la estrategia Punto Naranja mediante 250 trabajadores de 13 sucursales Elektra capacitados contra la violencia de género.

El alcalde recordó que, a su llegada al Gobierno Municipal, Morelia se encontraba en el tercer puesto nacional de más violencia contra la mujer, pero en solo un año se le sacó de esta posición y de los primeros 100 puestos gracias a acciones como Punto Naranja.

Comentó que este programa que ya suma 350 puntos, incluye capacitación por parte de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) y seguimiento de la Policía Morelia, a lo que se suman acciones como rescate de espacios públicos y reparación de luminarias, a través de la Secretaría de Servicios Públicos.

“Estamos trabajando de manera transversal, cada quien desde donde le toca haciendo lo que le corresponde. Cada acción en mi administración es pensada en la construcción de paz”, puntualizó el edil.

Adriana Aguilera, gerente de atención de la Unidad de Género de Grupo Salinas, refrendó a este corporativo como un aliado de la estrategia Punto Naranja, dado que contribuye a una Morelia más segura, más solidaria y más empática.

En su turno, la titular de Semmujeris, Nuria Hernández Abarca, reconoció la apertura para poder capacitar a un número tan significativo de personas presentes en las diferentes sucursales de la ciudad.

En tanto que el comisionado de la Policía Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, agradeció que la iniciativa privada también se sume como una aliada en el trabajo permanente en favor de las mujeres.

Cabe señalar que en el evento también estuvieron presentes la síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez; el director territorial sur de Grupo Salinas, Fernando Cabrera; así como Álvaro Robledo, director de canales Elektra.