Grupo Aeroportuario de la Cdmx toma el control de la terminal en LC en septiembre: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 13:05:48

Morelia, Michoacán, 17 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que a partir del próximo mes, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A de C.V, a cargo de la Secretaría de Marina, tomará el control del Aeropuerto Nacional de Lázaro Cárdenas para su operación comercial.

Lo anterior fue comunicado al mandatario tras gestiones realizadas en la federación para reactivar los vuelos nacionales del puerto con el objetivo de ampliar la comunicación aérea en beneficio del sector productivo, industrial y turístico de la región.

El mandatario adelantó que la empresa concesionaria del Gobierno federal, administrará y operará la terminal aérea de Lázaro Cárdenas para mejorar su infraestructura y facilitar la conectividad de Michoacán con otros aeropuertos nacionales e internacionales del país.

De esta manera, explicó, seguirá fortaleciéndose el desarrollo de la región con actividades económicas productivas y de turismo que se suman a la infraestructura terrestre, férrea y carretera donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participa con la ampliación de la autopista Siglo XXI.

El gobernador recordó que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A de C.V opera los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México, Ciudad del Carmen en Campeche, Ciudad Obregón y de Guaymas en Sonora, Loreto en Baja California Sur, Matamoros en Tamaulipas y el aeropuerto nacional de Colima.