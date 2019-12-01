Grecia Quiroz condena a quienes usan el Movimiento del Sombrero para convocar a marcha del 15

Grecia Quiroz condena a quienes usan el Movimiento del Sombrero para convocar a marcha del 15
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 20:34:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 13 de noviembre del 2025.- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz condenó que hay quienes se “cuelgan” del Movimiento Independiente del Sombrero, para convocar a la marcha del 15 de noviembre. 

Informó que no participará en la marcha programada para el próximo sábado. 

“Que sepan que nosotros no estamos encabezando esta marcha, no sé quién o por quiénes esté siendo encabezada” manifestó la alcaldesa durante una conferencia de prensa de este jueves. 

Precisó que decidió no asistir a dicha movilización prevista para el sábado en diversos puntos, tanto de Michoacán como en diferentes lugares del país. 

En el encuentro con medios de comunicación, la presidenta dijo que  ha habido muchos que se han querido colgar del Movimiento Independiente del Sombrero, al referir que se están aprovechando de la gente por el hecho que sucedió, del homicidio de Carlos Manzo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a adolescente asesinado en Capacuaro, Michoacán; FGE analiza su posible vínculo con el homicidio del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, y queda otro por identificar
Operación Paricutín: Detienen a 2 en posesión de armas largas en Apatzingán, Michoacán
Privan de la vida a un joven en la colonia Gene de Zamora, Michoacán
Gabinete de Seguridad federal refuerza coordinación con Michoacán para fortalecer el Plan por la Paz y la Justicia
Más información de la categoria
Grecia Quiroz condena a quienes usan el Movimiento del Sombrero para convocar a marcha del 15
Evalúa Ayuntamiento de Querétaro ajustes al protocolo vigente para establecimientos de hospedaje, para prevenir el ingreso de menores a hoteles y moteles
Se beneficiarán más de 800 mil estudiantes con becas como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Grupo Salinas se defiende ante lo que llama "espuria Suprema Corte"; acudirán ante instancias internacionales para no pagar impuestos
Comentarios