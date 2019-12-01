Grecia Quiroz condena a quienes usan el Movimiento del Sombrero para convocar a marcha del 15

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 20:34:52

Uruapan, Michoacán, a 13 de noviembre del 2025.- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz condenó que hay quienes se “cuelgan” del Movimiento Independiente del Sombrero, para convocar a la marcha del 15 de noviembre.

Informó que no participará en la marcha programada para el próximo sábado.

“Que sepan que nosotros no estamos encabezando esta marcha, no sé quién o por quiénes esté siendo encabezada” manifestó la alcaldesa durante una conferencia de prensa de este jueves.

Precisó que decidió no asistir a dicha movilización prevista para el sábado en diversos puntos, tanto de Michoacán como en diferentes lugares del país.

En el encuentro con medios de comunicación, la presidenta dijo que ha habido muchos que se han querido colgar del Movimiento Independiente del Sombrero, al referir que se están aprovechando de la gente por el hecho que sucedió, del homicidio de Carlos Manzo.