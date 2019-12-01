Grecia Aguilar respalda al campo michoacano como motor de la economía y pide mayor inversión en el sector agrícola

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 19:27:11

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre del 2026.- El reconocer al campo como uno de los pilares de la economía michoacana implica garantizarle recursos suficientes para impulsar su desarrollo, fortalecer la producción y respaldar a las familias que dependen de esta actividad, señaló la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, Grecia Aguilar Mercado.

En congruencia con esta postura, la legisladora votó a favor de la propuesta de acuerdo presentada por el diputado Guillermo Valencia Reyes, mediante la cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal a destinar cuando menos el 2 por ciento del gasto total del Presupuesto de Egresos 2027 a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Grecia Aguilar destacó que respaldar al campo michoacano no puede quedarse únicamente en discursos, sino que requiere compromisos presupuestales que se traduzcan en herramientas, mejores oportunidades y condiciones para campesinas, campesinos y productores.

Subrayó que la actividad agrícola es fundamental para la economía, el empleo y la seguridad alimentaria del estado, por lo que fortalecerla representa también impulsar el bienestar de las comunidades rurales y reconocer a quienes trabajan diariamente la tierra.

Desde Movimiento Ciudadano, reiteró, existe el compromiso de respaldar las acciones legislativas que contribuyan al desarrollo del campo, fortalezcan la producción local y coloquen las necesidades de las familias productoras en el centro de las decisiones públicas.