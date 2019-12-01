Grecia Aguilar refrenda su compromiso con la juventud michoacana tras el Parlamento Juvenil Incluyente 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 18:44:06
Morelia, Michoacán, a 9 de noviembre de 2025.- Tras el éxito del Parlamento Juvenil Incluyente 2025, la diputada Grecia Aguilar Mercado, presidenta del Comité Organizador y coordinadora de la Bancada Naranja, reconoció el esfuerzo, la participación y las propuestas de las y los jóvenes michoacanos que formaron parte de este importante ejercicio democrático.

La legisladora señaló que, tras este encuentro, se analizarán las iniciativas y puntos presentados por las y los participantes con el propósito de retomar algunos de los temas propuestos y dar voz al esfuerzo, compromiso y visión de la juventud michoacana en la agenda legislativa.

“El poder es de las y los jóvenes. El Parlamento Juvenil es un espacio abierto en el que las y los participantes tuvieron la oportunidad de expresar lo que piensan, lo que sienten y lo que harán. Reconozco su determinación y valentía, Michoacán y México los necesitan”, expresó la legisladora.

La diputada destacó que este ejercicio parlamentario representa un espacio de participación, diálogo e inclusión, que fortalece la formación cívica y política de las nuevas generaciones, promoviendo una juventud más consciente, crítica y comprometida con su entorno y por ello, se retomarán varias propuestas.

Asimismo, agradeció a todas y todos quienes hicieron posible la realización del Parlamento Juvenil Incluyente 2025, así como a las instituciones, organizaciones y autoridades que colaboraron en la creación de este espacio de expresión libre y propositiva para las y los jóvenes.

“Mi reconocimiento a cada una y cada uno de los jóvenes parlamentarios por su entusiasmo, compromiso y propuestas. Refrendo mi compromiso de seguir apoyando, escuchando y acompañando a la juventud michoacana en cada uno de sus proyectos e ideales”, puntualizó.

