Grecia Aguilar Mercado se suma a los trabajos de fortalecimiento distrital de Movimiento Ciudadano en Ciudad Hidalgo

Grecia Aguilar Mercado se suma a los trabajos de fortalecimiento distrital de Movimiento Ciudadano en Ciudad Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 16:50:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 18 de enero de 2026.- La diputada local Grecia Aguilar Mercado participó en la Reunión Distrital de Evaluación de Movimiento Ciudadano Michoacán, celebrada en Ciudad Hidalgo, donde se congregaron militantes y liderazgos de la región de Hidalgo y Zitácuaro para revisar el avance del trabajo político y territorial.

Durante su intervención, la legisladora resaltó la importancia de mantener una comunicación constante entre la estructura partidista y la representación legislativa, a fin de que las causas ciudadanas se traduzcan en acciones concretas y resultados desde el Congreso.

Grecia Aguilar subrayó que estos ejercicios de evaluación permiten escuchar a la militancia, identificar áreas de oportunidad y reforzar el trabajo en territorio, especialmente en una región estratégica para el desarrollo del oriente de Michoacán.

Asimismo, reconoció el liderazgo del coordinador estatal, Víctor Manríquez González, quien encabezó el encuentro y ha impulsado una dinámica de unidad, organización y trabajo colectivo dentro de Movimiento Ciudadano.

La diputada agradeció la presencia del delegado nacional Carlos Herrera Tello, así como el acompañamiento de sus compañeras y compañeros del movimiento, reafirmando su compromiso de seguir trabajando desde el ámbito legislativo en coordinación con la Fuerza Naranja, para construir la alternativa que Michoacán necesita.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un hombre en la colonia Lomas de San Pablo en Jacona, Michoacán 
Hombre de la tercera edad fallece al interior de una unidad de Qrobus sobre avenida Corregidora 
Sujeto cae de una torre de energía eléctrica en Paseo 5 de Febrero en el municipio de Querétaro; se encuentra grave
Localizan sin vida a un hombre en un lote baldío de la colonia Las Fuentes en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Madre pide clemencia al mayor capo de Michoacán: suplica la liberación de su hijo de 16 años, entregado a la delincuencia por policías municipales desde octubre
Federación y estado revientan estructura criminal en Huetamo, Michoacán: aseguran armamento, aves exóticas y una tonelada y media de estupefaciente; hay 8 detenidos
Así fue el doble feminicidio en Cuautitlán; hombre usó martillo para ultimar a su exesposa y exsuegra para raptar a su hija
Partido Verde tensa bloque oficialista por Reforma Electoral; piden ser tratados como pares a Morena
Comentarios