Grecia Aguilar Mercado se suma a los trabajos de fortalecimiento distrital de Movimiento Ciudadano en Ciudad Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 16:50:15

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 18 de enero de 2026.- La diputada local Grecia Aguilar Mercado participó en la Reunión Distrital de Evaluación de Movimiento Ciudadano Michoacán, celebrada en Ciudad Hidalgo, donde se congregaron militantes y liderazgos de la región de Hidalgo y Zitácuaro para revisar el avance del trabajo político y territorial.

Durante su intervención, la legisladora resaltó la importancia de mantener una comunicación constante entre la estructura partidista y la representación legislativa, a fin de que las causas ciudadanas se traduzcan en acciones concretas y resultados desde el Congreso.

Grecia Aguilar subrayó que estos ejercicios de evaluación permiten escuchar a la militancia, identificar áreas de oportunidad y reforzar el trabajo en territorio, especialmente en una región estratégica para el desarrollo del oriente de Michoacán.

Asimismo, reconoció el liderazgo del coordinador estatal, Víctor Manríquez González, quien encabezó el encuentro y ha impulsado una dinámica de unidad, organización y trabajo colectivo dentro de Movimiento Ciudadano.

La diputada agradeció la presencia del delegado nacional Carlos Herrera Tello, así como el acompañamiento de sus compañeras y compañeros del movimiento, reafirmando su compromiso de seguir trabajando desde el ámbito legislativo en coordinación con la Fuerza Naranja, para construir la alternativa que Michoacán necesita.