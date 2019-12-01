Grecia Aguilar llama a fortalecer la cultura de la adopción y a garantizar el derecho de las infancias a crecer en un entorno familiar seguro

Morelia, Michoacán, a 9 de abril de 2026.- En el marco del Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes en México, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Michoacán, hizo un llamado a fortalecer la cultura de la adopción y a garantizar el derecho de las infancias a desarrollarse dentro de una familia que les brinde amor, cuidado y estabilidad.

La legisladora señaló que en el país las estadísticas oficiales señalan que alrededor de 30 mil menores permanecen en casas hogar en espera de una oportunidad de integrarse a un entorno familiar, lo que representa un desafío que debe atenderse con políticas públicas más eficaces y una mayor participación social.

En Michoacán, destacó, se han registrado avances significativos en materia legislativa y en los procesos, reportando que el año anterior se lograron 25 adopciones, cifra superior a años anteriores.

Destacó la importancia de la implementación del modelo de acogimiento familiar, en donde el año anterior también se reportaron 13 casos exitosos. Sin embargo, aún existen al menos 405 niñas, niños y adolescentes bajo resguardo en los nueve Centros de Asistencia Social del estado que continúan esperando una familia.

Grecia Aguilar subrayó que hoy en día se ha dado un cambio importante en la visión institucional, colocando en el centro el interés superior de la niñez, con procesos más ágiles, accesibles e incluyentes, además de incorporar herramientas digitales y acompañamiento posterior a la adopción para garantizar el bienestar de las y los menores.

No obstante, enfatizó que persisten retos relevantes, como fomentar la adopción de menores mayores de edad temprana, grupos de hermanos o con alguna discapacidad, así como fortalecer la capacidad de atención en los centros asistenciales y homologar criterios en los procesos.

“También hace falta fomentar más la cultura de adopción, que se faciliten los procesos para todas aquellas parejas que anhelan poder adoptar y no tengan que esperar años para lograrlo. Hoy conocemos algunas cifras, pero también debemos recocer que deben existir otras cifras de los menores no registrados; por lo que se debe fortalecer los procesos y dictaminar las iniciativas que están pendientes en el Congreso del Estado y dotar de mayores recursos a las instituciones encargadas del cuidado de los menores”.

Finalmente, la coordinadora de Movimiento Ciudadano reiteró que en todo momento la fuerza naranja apoyará todo lo que sea a favor de las niñas, niños, y adolescentes desde el Congreso del Estado, como son las acciones que eliminen obstáculos y promuevan una adopción sin discriminación, donde cada niña, niño y adolescente tenga la oportunidad real de crecer en un hogar digno y seguro.