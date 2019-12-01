Grecia Aguilar convoca a jóvenes a inscribirse al Parlamento Juvenil Incluyente 2025, cierra este viernes

Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025.– La diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, presidenta del Comité Organizador del Parlamento Juvenil Incluyente 2025, reiteró el llamado a las juventudes michoacanas para inscribirse a este ejercicio legislativo antes de que cierre la convocatoria este viernes.

“El Parlamento Juvenil Incluyente es una plataforma para que las y los jóvenes puedan expresar sus ideas, generar propuestas y convertirse en agentes de cambio. El futuro se construye con su participación, y esta es la oportunidad de que su voz sea escuchada en el Congreso del Estado”, subrayó la legisladora.

Informó que se mantienen las visitas a instituciones educativas en todo el estado, con el objetivo de motivar a la juventud a sumarse a esta experiencia. Reconoció la respuesta entusiasta que ha despertado el proceso de registro, con gran interés por parte de jóvenes de diferentes regiones de Michoacán.

El Parlamento Juvenil Incluyente 2025 se desarrollará los días 30 y 31 de octubre en el Congreso del Estado. Una vez concluido el periodo de registro, el comité calificador evaluará las propuestas y publicará la lista de quienes participarán como parlamentarias y parlamentarios juveniles.

Requisitos de participación recordó que es tener entre 18 y 29 años cumplidos. Ser de Michoacán o contar con al menos un año de residencia comprobable y ademas de presentar una propuesta en alguna de las siguientes modalidades: iniciativa de Ley: proyecto legislativo que proponga una nueva norma o reformas a una existente, con impacto social o proyecto Social: propuesta innovadora, creativa y autosustentable que atienda problemáticas locales o estatales.

Las y los interesados deberán acudir a las oficinas del Congreso del Estado, Av. Madero Poniente No. 97, Centro Histórico de Morelia o enviando la documentación al correo parlamento.juvenil.incluyente@gmail.com antes del cierre de la convocatoria.

“Estamos por cerrar registros y queremos que nadie se quede fuera. La participación juvenil es esencial para transformar Michoacán, y este Parlamento es la vía para cristalizar esas ideas en propuestas concretas”, concluyó Grecia Aguilar.