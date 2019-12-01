Grecia Aguilar consolida agenda legislativa y trabajo territorial en su Segundo Informe

Morelia, Michoacán, a 30 de septiembre de 2026.- Con una agenda legislativa enfocada en las nuevas necesidades de la sociedad y un trabajo que llevó las demandas ciudadanas del territorio al Congreso del Estado, la diputada Grecia Aguilar, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó su Segundo Informe Legislativo, en el que destacó avances en materia de juventudes, derechos sociales, protección de grupos vulnerables, innovación tecnológica y atención directa a las comunidades.

En este marco, la legisladora hizo entrega del documento que contiene su informe de labores al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García.

Grecia Aguilar señaló que la rendición de cuentas es uno de los pilares del sistema democrático y sostuvo que estos dos años reafirmaron su convicción de que “legislar significa escuchar y convertir las necesidades de la ciudadanía en propuestas concretas”, bajo esta premisa, afirmó que su trabajo parlamentario ha buscado responder a los desafíos que enfrentan actualmente las familias, las juventudes y distintos sectores de Michoacán.

Uno de los resultados que destacó fue el regreso del Parlamento Juvenil Incluyente 2025, después de cinco años de ausencia, ejercicio que reunió a 45 jóvenes, quienes participaron en capacitaciones, trabajo en comisiones y una sesión en el recinto legislativo. “Cinco años después, las juventudes volvieron al Congreso. Y volvieron para que su voz se escuche”, expresó.

Su agenda también puso especial atención en las nuevas generaciones, con propuestas para ampliar el acceso a formación en inteligencia artificial, programación, robótica, ciencia de datos y ciberseguridad, así como para fortalecer la atención a la salud física y mental y la participación de las juventudes en la planeación municipal.

La protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres constituyó otro de los ejes de su trabajo, con propuestas para combatir la violencia digital, crear un registro estatal de docentes sancionados por acoso y abuso sexual, y establecer responsabilidades para servidores públicos que actúen con negligencia ante casos de violencia contra las mujeres.

La inteligencia artificial representó también una de las nuevas áreas de atención legislativa, por lo que Grecia Aguilar planteó establecer reglas para su utilización bajo principios de protección de datos personales, supervisión humana, transparencia y no discriminación, además de sancionar prácticas como la clonación de voz, la suplantación de identidad, la creación de contenido íntimo falso y otros mecanismos de fraude, “la tecnología debe servir a las personas, no al revés”.

A esta agenda se sumaron propuestas en materia educativa, derechos de las personas de talla baja, protección de árboles con valor histórico, cultural y ambiental, sombra urbana y acceso oportuno a los servicios públicos de salud, además de exhortos relacionados con la prevención y atención de desastres, el costo de las casetas y el respaldo a la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

El trabajo legislativo, destacó, también se acompañó de presencia en territorio, durante estos dos años se recorrieron comunidades, colonias y municipios, donde se entregaron aparatos de movilidad, entre sillas de ruedas, muletas, andaderas, sillas de baño y bastones, además de realizar jornadas de reforestación, talleres y servicios gratuitos, además de entregar útiles escolares, apoyos a la vivienda y para distintos sectores sociales en distintos rubros.

“Aún existen grandes retos para Michoacán, y precisamente por ello el compromiso continúa”, afirmó la legisladora, al refrendar su disposición de mantener una labor cercana a la ciudadanía y llevar al Congreso las causas y necesidades que surgen desde el territorio.