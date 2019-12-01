Gran afluencia turística en Morelia, previo a la celebración de Día de Muertos

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- Morelia vivió un fin de semana extraordinario, previo a las celebraciones del Día de Muertos este próximo 1 y 2 de noviembre, registrando una alta afluencia de familias morelianas y turistas que llenaron calles, plazas, y espacios culturales; lo que proyecta a Morelia como uno de los principales destinos turísticos de México durante esta tradicional festividad.

Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo de Morelia (SECTUR) destacó que los espacios públicos que embelleció la administración municipal, a través de su dependencia, ya se encuentran listos desde el pasado fin de semana, lo que ha llenado de color, música y tradición todo el primer cuadro de la ciudad; a esto se suman actividades para todas las edades, promovidas por el Gobierno que encabeza el alcalde Alfonso Martínez Alcázar.

Visitantes y locales podrán disfrutar de una amplia cartelera turístico-cultural, que incluye la ambientación del Palacio Municipal, la decoración de la Plaza de Armas –realizada por la Universidad Montrer– y la instalación de diversos altares monumentales; además de exposiciones artísticas, muestras gastronómicas y eventos en el Centro Histórico de la ciudad. La titular de SECTUR destacó que todo esto es posible, gracias a las y los participantes locales: instituciones educativas, artesanos, empresarios y artistas que contribuyen a que esta festividad se desarrolle con éxito y proyecte la riqueza turística de Morelia ante el mundo.

“El Día de Muertos en Morelia es una experiencia viva que combina historia, arte y tradición. Este año esperamos superar nuestras expectativas, para seguir posicionando a la capital michoacana como un referente nacional e internacional del turismo cultural”, destacó Thelma Aquique Arrieta.

Aunado a las actividades preparadas, el Ayuntamiento implementará un operativo intermunicipal, con el que se reforzará la seguridad, limpieza y movilidad, con la finalidad de que todas las personas disfruten de esta gran celebración en un ambiente familiar y ordenado.

Con estas acciones, Morelia reafirma su liderazgo como destino turístico cultural y anticipa una temporada invernal con gran dinamismo, gracias al impulso de la promoción turística y la recuperación de la confianza de los visitantes.