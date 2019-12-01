GP de MORENA continuará apostando por las juventudes durante Segundo Año Legislativo

Morelia, Michoacán; a 28 de octubre de 2025.- En este Segundo Año Legislativo, el Grupo Parlamentario de MORENA, manifestó que durante dicho periodo continuará apostando por la protección de los derechos de las juventudes.

Ante medios de comunicación, las diputadas Fabiola Alanís, coordinadora de la fracción parlamentaria, Giulianna Bugarini, Nalleli Pedraza, Melba Albavera Jaquelin Aviles, Emma Rivera, los diputados Juan Pablo Celis y Antonio Mendoza, señalaron que temas como la participación activa de las y los jóvenes en las decisiones públicas; así como, la erradicación de todo tipo de violencia, el uso de la inteligencia artificial, este otros, serán los pilares de su desempeño en la primer etapa del segundo año legislativo.



En este sentido, la diputada Fabiola Alanís Sámano, informó que se ha avanzado en el cumplimiento de la agenda parlamentaria, en particular en la atención y promoción de la actividad de la juventud, "nuestra atención a las y los jóvenes es transversal, de forma programática y presupuestal, siempre anteponiendo el interés común de dicho sector”, dijo.

Por su parte, la diputada Nalleli Pedraza Huerta, recordó la reciente declaratoria de la reforma Constitucional, por la cual, las y los jóvenes a partir de los 18 años podrá ser diputadas y diputados en Michoacán, al calificarla como una reforma de progresividad y que cumple con una deuda pendiente que se tenía con la juventud desde el 2023 que había sido aprobada en materia federal.

“Nuestro proyecto ha buscado incluir a la juventud en todas nuestras acciones, ellos y ellas son el presente y les pertenece el futuro, e involucrarlos con una participación activa, responsable y sin discriminación, contribuye a fortalecer el Michoacán que ellos merecen”, expuso la legisladora frente a un grupo de jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que los acompañó durante la conferencia de prensa.