GP de Morena celebra reforma que juventudes puedan acceder a cargos de representación desde los 18 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 13:09:27
Morelia, Michoacán, a 17 de octubre del 2025.- El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado celebró la reducción de edad para que las juventudes michoacanas tengan el derecho de participar por cargos de elección popular a partir de los 18 años de edad. 

La coordinadora de la fracción morenista, Fabiola Alanís, explicó que con la iniciativa de la legisladora Nalleli Pedraza Huerta, se homologó la normatividad estatal con la reforma constitucional federal de 2023, en materia de edad mínima para ocupar un cargo público, que se redujo de 21 a los 18 años como edad mínima para contender como candidato o candidata al Poder Legislativo. 

Las y los legisladores de Morena celebraron que por unanimidad del pleno se hayan aprobado las modificaciones a la Constitución Estatal, porque dicha ampliación en la participación política es progresista debido a la naturaleza no discriminatoria de los derechos humanos, lo que ha repercutido positivamente en la sofisticación de los mecanismos para su promoción, vigilancia y protección.

Con ello, afirmaron que también se reconoce la evolución favorable que han tenido las y los jóvenes, al aprovechar las ofertas educativas y el acceso a las nuevas tecnologías, lo que les brinda la capacidad, experiencia y el interés que se requiere para desempeñarse en un espacio de elección popular.

