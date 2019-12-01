Goles por la paz; municipios celebran torneo de futbol: SESESP

Morelia, Michoacán, a 14 de diciembre de 2025.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) llevó a cabo la final del Torneo Intermunicipal Fortapaz 2025, en la que los equipos de Uruapan se coronaron campeones en las categorías femenil y varonil, dentro del rango de edad de 12 a 15 años.

El torneo, que tuvo como objetivo promover el deporte como una herramienta de prevención de la violencia, llegó a su final tras varios meses de encuentros eliminatorios, en los que participaron equipos representativos de los 40 municipios beneficiados con la construcción de las canchas de fútbol 7 del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz).

El evento protocolario de esta última jornada, realizado en el estadio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fue encabezado por el secretario ejecutivo del SESESP, César Erwin Sánchez Coria, quien estuvo acompañado por la rectora de la UMSNH, Yarabí Ávila González, así como por el director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), Raúl Morón Vidal.

El titular de SESESP destacó que “este torneo demuestra que, cuando acercamos el deporte a nuestras niñas, niños y adolescentes, no solo impulsamos su desarrollo físico, sino que también fortalecemos valores como el respeto, el trabajo en equipo, la disciplina y el juego limpio, elementos indispensables para construir entornos de paz y convivencia”.

Como reconocimiento a su desempeño, los equipos campeones recibieron trofeos y tabletas, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado de seguir impulsando acciones que generen oportunidades, bienestar y una cultura de paz para las juventudes michoacanas.