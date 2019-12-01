Gobiernos priistas son sinónimo de compromiso y resultados: Memo Valencia

Gobiernos priistas son sinónimo de compromiso y resultados: Memo Valencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 16:15:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Senguio, Michoacán, a 8 de agosto de 2025.- Senguio es muestra que la experiencia y el trabajo de quien gobierna para la gente da resultados, afirmó el presidente municipal Rodolfo Quintana Trujillo, al rendir su Primer Informe de Gobierno del trienio 2024-2027.

Acompañado del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, y diputado local, Memo Valencia, el edil de extracción priista, informó a la población de Senguio los avances más importantes de su gestión en materia de obra pública, desarrollo rural, servicios públicos municipales, salud, educación, política social, entre otros. 

Destacó también el desarrollo de proyectos para detonar el turismo y economía en Senguio a través de fenómenos naturales migratorios como el que representa la mariposa monarca. 

En materia de seguridad pública, indicó el alcalde Rodolfo Quintana que se elevó el número de patrullas de 3 a 12 para brindar tranquilidad a los más de 19 mil habitantes de Senguio. 

“Nosotros, los regidores, la síndica y todo el equipo de trabajo vamos a hacer todo lo posible para sacar adelante a nuestro municipio. Para que se sientan seguros, para poder sacar esa calle, esa avenida, esa obra en beneficio de la gente”, dijo el edil.

Memo Valencia, agradeció a las y los presidentes municipales del PRI que, como Rodolfo Quintana, refrendan el compromiso de trabajo a favor de las causas sociales y el desarrollo de las comunidades donde la población les entregó su confianza y su voto.

Acudieron también el secretario de Organización del partido, Arturo Gamboa; el secretario técnico de Presidencia, Santiago Sánchez Bautista, y el luchador social, René Valencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Acusan al gobierno del incendio al antimonumento +43;  “quieren borrar rastros de desaparecidos antes del mundial de futbol”
Hallan cadáver en Tingambato, Michoacán
Condenan a José Alejandro “N” a 330 años de cárcel por secuestrar y quitarle la vida al hijo de Pasalagua en Morelia, Michoacán
Aseguran autos de lujo, armas y estupefacientes en cateos en Nuevo León
Más información de la categoria
Capturan a presunto implicado en homicidio de delegado de la FGR en Tamaulipas
Aprehenden en Morelia, Michoacán a sujeto buscado en Estados Unidos por explotación sexual de menores
Madre de Fernandito exige justicia para su hijo tras recibir su cuerpo; lo ultimaron por un préstamo de mil pesos
Exhiben a matrimonio de la 4T en fiesta VIP de la F1 en México: Accesos valuados en 170 mil pesos por persona
Comentarios