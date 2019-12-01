Gobiernos priistas son sinónimo de compromiso y resultados: Memo Valencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 16:15:49

Senguio, Michoacán, a 8 de agosto de 2025.- Senguio es muestra que la experiencia y el trabajo de quien gobierna para la gente da resultados, afirmó el presidente municipal Rodolfo Quintana Trujillo, al rendir su Primer Informe de Gobierno del trienio 2024-2027.

Acompañado del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, y diputado local, Memo Valencia, el edil de extracción priista, informó a la población de Senguio los avances más importantes de su gestión en materia de obra pública, desarrollo rural, servicios públicos municipales, salud, educación, política social, entre otros.

Destacó también el desarrollo de proyectos para detonar el turismo y economía en Senguio a través de fenómenos naturales migratorios como el que representa la mariposa monarca.

En materia de seguridad pública, indicó el alcalde Rodolfo Quintana que se elevó el número de patrullas de 3 a 12 para brindar tranquilidad a los más de 19 mil habitantes de Senguio.

“Nosotros, los regidores, la síndica y todo el equipo de trabajo vamos a hacer todo lo posible para sacar adelante a nuestro municipio. Para que se sientan seguros, para poder sacar esa calle, esa avenida, esa obra en beneficio de la gente”, dijo el edil.

Memo Valencia, agradeció a las y los presidentes municipales del PRI que, como Rodolfo Quintana, refrendan el compromiso de trabajo a favor de las causas sociales y el desarrollo de las comunidades donde la población les entregó su confianza y su voto.

Acudieron también el secretario de Organización del partido, Arturo Gamboa; el secretario técnico de Presidencia, Santiago Sánchez Bautista, y el luchador social, René Valencia.