Gobierno Municipal de Salvador Escalante se posiciona sobre desaparición de ciudadano de Paramuén

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 13:23:08

Salvador Escalante, Michoacan, a 15 de abril 2026.- Ante la situación reportada respecto a la no localización de un ciudadano originario de la comunidad de Paramuén, desde el primer momento se activaron acciones de atención, acompañamiento y coordinación institucional para contribuir a su pronta localización.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal mantienen presencia y apoyo preventivo en la carretera Santa Clara del Cobre–Ario de Rosales, a la altura del paraje conocido como El Barquito, privilegiando en todo momento el diálogo, el orden público y el respeto a la libre manifestación de las y los ciudadanos.

De manera paralela, continúa la comunicación con las instancias competentes encargadas de las investigaciones y peritajes correspondientes, con el objetivo de dar seguimiento puntual al caso y coadyuvar en todo lo necesario dentro del ámbito de competencia municipal.

La presidenta municipal, María Dayana Pérez Mendoza, ha instruido mantener total disposición institucional, cercanía con la comunidad y colaboración permanente con las autoridades responsables, priorizando siempre la tranquilidad y la seguridad de las familias del municipio.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de actuar con responsabilidad, sensibilidad y coordinación ante cualquier situación que involucre a nuestras comunidades.

Se invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas que puedan entorpecer las investigaciones.

Gobierno Municipal de Salvador Escalante

Con responsabilidad y unidad, Salvador Escalante nos une.