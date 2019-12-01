Gobierno Municipal de Morelos fortalece el rescate de espacios públicos y la imagen urbana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 19:59:03

Morelos, Michoacán, a 29 de diciembre del 2025.– El Gobierno Municipal de Morelos, encabezado por el presidente municipal en movimiento Julio César Conejo Alejos, continúa avanzando de manera firme en el plan integral de obras, y en las acciones enfocadas al rescate de espacios públicos y el mejoramiento de la imagen urbana del municipio.

A través de un trabajo constante y coordinado, la administración municipal ha logrado cambiar el rostro de Morelos, recuperando diversos espacios públicos que hoy brindan entornos más dignos, seguros y funcionales para las familias morelenses. Estas acciones forman parte de una visión clara de desarrollo urbano que prioriza el bienestar social y la convivencia en Villa Morelos y cada rincón.

Julio César Conejo Alejos destacó que estos resultados son posibles gracias al compromiso y esfuerzo de todo el equipo de trabajo del Ayuntamiento, así como a la cercanía con la ciudadanía, lo que permite atender de manera puntual las necesidades reales de cada lugar.

De manera paralela, el Gobierno Municipal impulsa obras estratégicas para el mejoramiento de caminos y el fortalecimiento de servicios básicos, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de movilidad y asegurar la mejora en los diversos rubros en las distintas zonas del municipio.

“El trabajo no se detiene. Seguimos construyendo un municipio con mejores espacios, mejores servicios y mayores oportunidades para todas y todos”, señaló el presidente municipal.