Gobierno estatal ha invertido mil 147 mdp en obras hídricas: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025.- Miles de familias en Michoacán cuentan hoy con acceso a agua limpia, con las obras hídricas realizadas en diversos municipios del estado, desde el inicio de la administración, con una inversión acumulada de mil 147 millones de pesos, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario indicó, en conferencia de prensa, que este año la entidad cierra con avances significativos con la realización de infraestructura hídrica para garantizar el derecho humano al agua limpia y saneada, lo que mejora la calidad de vida de miles de personas al garantizar que el recurso vital llegue con calidad a cada hogar.

La directora de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Olivia Cazares Arreola, detalló el rescate de la planta tratadora de aguas residuales de San Antonio, en Uruapan, para sanear 300 litros por segundo, con una inversión estatal de 200 millones de pesos, para beneficio de 204 mil habitantes.

También, la construcción de la planta tratadora de Zamora Norte con capacidad para sanear el 100 por ciento de las aguas residuales en beneficio de 204 mil personas, con una inversión estatal cercana a los 526 millones de pesos, en una modalidad multianual para recibir mantenimiento y conservación hasta 2027.

Explicó que se inició la construcción de colectores sanitarios que llevarán el agua residual a la planta tratadora de Zamora Norte, con una inversión estatal de 120 millones de pesos, lo que contribuye al saneamiento del río Duero y al cumplimiento de uno de los compromisos presidenciales de la mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo.

Cazares Arreola agregó que con inversiones conjuntas entre los gobiernos federal, estatal y municipal, en la comunidad indígena con autogobierno de Sevina, municipio de Nahuatzen, se rehabilitó la planta tratadora con 10.2 millones de pesos; en la comunidad de Cañada de Ramírez, en Numarán, se rehabilitó la red de agua potable con 27.9 millones para beneficio de más de 2 mil 300 personas; y en localidad de La Ermita, municipio de Turicato, se renovó el sistema de agua potable para garantizar el acceso a más de 2 mil personas, con una inversión superior a los 29 millones de pesos.

Resaltó que, en el municipio de Tuzantla, que por primera vez cuanta con agua potable, se construyó la red con una inversión de 28 millones de pesos para beneficio de casi 7 mil 400 personas.

Otras de las acciones sobresalientes en materia hídrica realizada durante el 2025 fue el entubamiento del agua tratada de la planta de Atapaneo, con una inversión de 198.9 millones de pesos, como parte del plan nacional de tecnificación; y la inauguración del Museo Virtual Interactivo de Cultura del Agua, con recursos estatales cercanos a los 8 millones de pesos.