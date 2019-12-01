Gobierno estatal cumple con el pago de 10 mdp al CRIT Michoacán: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, a 23 de marzo de 2026.- Con la responsabilidad a favor de la niñez y la adolescencia de la entidad, la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla cumplió con el pago de 10 millones de pesos comprometidos al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT Michoacán), al que acuden a consultas y terapias una gran cantidad de menores de edad al mes, informó el tesorero estatal, Luis Navarro.

"Cumplimos porque nos interesa la atención médica especializada, el bienestar y la rehabilitación a favor de la infancia y la adolescencia michoacana", destacó el funcionario, y señaló que dentro de los más de 120 mil pagos que la Secretaría de Finanzas y Administración efectúa anualmente por diversos conceptos, la transferencia de 10 millones de pesos al CRIT Michoacán formaba parte de un compromiso agendado para el presente mes de marzo.

Asimismo, hizo partícipe de la noticia a la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Michoacán (DIF), Ana Sofía Bautista Aguiñaga, y destacó que a pesar de que el gobierno anterior dejó en 2021 una deuda superior a 45 mil millones de pesos, la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sigue cumpliendo sus responsabilidades financieras, como lo es el pago de 10 millones de pesos que hoy hizo al CRIT Michoacán.

Finalmente, el titular de la dependencia declaró que se han establecido bases firmes con la intención de que las próximas administraciones estatales emprendan acciones y estrategias de impacto colectivo.