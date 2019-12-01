Gobierno de Zitácuaro fortalece vinculación con ARAUCO para impulsar oportunidades laborales

Gobierno de Zitácuaro fortalece vinculación con ARAUCO para impulsar oportunidades laborales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2026 a las 20:12:32
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Zitácuaro, Michoacán, 28 de septiembre de 2026.- En días pasados, funcionarios del Gobierno de la Heroica realizó una visita institucional a las instalaciones de ARAUCO, empresa que desarrolla la ampliación de su planta en Zitácuaro, con el propósito de fortalecer la vinculación entre el sector productivo y el talento profesional del municipio.

Durante el encuentro se abordó la posibilidad de generar, en el corto plazo, oportunidades laborales para jóvenes egresados de las universidades de Zitácuaro que cuenten con los perfiles profesionales requeridos por la empresa.

El Gobierno Municipal, encabezado por el presidente Antonio Ixtláhuac, busca fortalecer la vinculación entre universidades, empresas y gobierno para que el crecimiento de la inversión productiva en Zitácuaro también genere oportunidades para profesionistas y trabajadores locales.

La administración municipal continuará promoviendo el acercamiento con el sector empresarial para facilitar la incorporación del talento local a las nuevas oportunidades de empleo que se generen en el municipio.

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