Gobierno de Salvatierra califica como “cobarde” el ataque contra “Don Nico”, quien falleció tras cuatro días de lucha por su vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 07:20:34

Salvatierra, Guanajuato, a 11 de octubre 2025.- El Gobierno Municipal de Salvatierra calificó como “cobarde” el ataque armado que le arrebató la vida a José Guadalupe Casa Rodríguez, conocido como “Don Nico”, quien falleció después de permanecer cuatro días hospitalizado luchando por su vida tras ser agredido mientras realizaba una transmisión en vivo de denuncia ciudadana.

A través de un comunicado oficial, las autoridades municipales expresaron su profundo pesar y solidaridad con la familia del ciudadano, además de condenar enérgicamente el acto violento que conmocionó a la población.

“El Gobierno Municipal de Salvatierra expresa su más profundo pesar por el sensible fallecimiento del ciudadano José Guadalupe Casa Rodríguez, víctima de un cobarde ataque ocurrido el pasado martes. Nos solidarizamos con sus familiares y les reiteramos nuestro total respaldo en estos momentos de dolor”, destacó el pronunciamiento.

El Ayuntamiento aseguró que el caso no quedará impune y reafirmó su compromiso de trabajar por la paz y la seguridad de todas las familias del municipio.

“Acompañamos con respeto y afecto a su familia y amistades, y reafirmamos nuestro compromiso indeclinable de trabajar por la paz y la tranquilidad de todas las familias salvaterrenses”, agregó el comunicado.

El fallecimiento de “Don Nico”, reconocido por su labor en la denuncia ciudadana a través de redes sociales, ha generado indignación y tristeza entre los habitantes de Salvatierra, quienes exigieron justicia y mayor seguridad ante los hechos de violencia que continúan afectando al municipio.